Nesta quinta-feira, dia 19, a Brigada Militar no âmbito do 3º Esquadrão de Polícia Montada, que é composto pelos Municípios de Lavras do Sul, Santana da Boa Vista e Caçapava do Sul, realizou a Operação Avante Força Total.

A Operação contou com atividades de Inteligência Policial e Policiamento Ostensivo, com o objetivo de realizar abordagens qualificadas e a prevenção dos delitos priorizados pela Operação Avante, que são: homicídio, roubo a estabelecimento comercial, roubo a pedestre, roubo de veículo, roubo a residência, abigeato e arrombamento, utilizando todos os recursos humanos e materiais disponíveis em cada Organização da BM.

A Operação Avante Força Total teve início as 15h00min e seu término foi as 21h00min, conforme previsto em Ordem de Serviço específica. No Município de Caçapava do Sul contou com o acréscimo de mais nove Policiais Militares e quatro viaturas.

Números da Operação

Caçapava do Sul

– 119 pessoas abordadas e identificadas;

– 77 veículos fiscalizados;

– 02 veículos recolhidos ao Depósito do Detran

– 01 pessoa presa

– 01 Boletim de Ocorrência na forma de Termo Circunstanciado lavrado;

– 03 bares fiscalizados, localizados no Bairro Floresta, Bairro Promorar e Centro da Cidade.

Lavras do Sul

– 59 pessoas abordadas e identificadas;

– 54 veículos fiscalizados.

Santana da Boa Vista

– 36 pessoas abordadas e identificadas;

– 25 veículos fiscalizados.

Assessoria de Imprensa BM