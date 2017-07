BNDES aprova financiamento para usina térmica em São Sepé

Obras do empreendimento começaram em julho do ano passado

Apoio à termoelétrica de biomassa no Rio Grande do Sul é uma operação indireta, via Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Empreendimento, com operação prevista para janeiro de 2018, terá potência instalada de 8 megawatts, suficiente para atender cerca de 30,8 mil domicílios.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou a concessão de financiamento de R$ 35,3 milhões para implantação de uma usina termoelétrica de biomassa no Rio Grande do Sul, que utilizará casca de arroz como combustível para geração de energia elétrica.

O apoio financeiro do BNDES à Usina Termelétrica de São Sepé e sistema de transmissão associado será na modalidade indireta, por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O empreendimento, orçado em R$ 48,6 milhões, tem potência instalada de 8,0 megawatts (MW), suficiente para atender cerca de 30.726 domicílios. A energia da UTE São Sepé foi contratada no 22º Leilão de Energia Nova (A-3), realizado em 21/08/2015.

Obras iniciadas — A operação de crédito foi contratada pela empresa Sepé Geração de Energia, controlada pela Creral Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento. As obras da usina foram iniciadas em julho de 2016 e a entrada em operação comercial está prevista para janeiro de 2018.

Desenvolvimento regional — A UTE São Sepé está localizada na região central do Rio Grande do Sul, no município de São Sepé, região agropecuária com grande concentração no plantio de arroz. A UTE Sepé vai usar quase 71 mil toneladas de casca de arroz para produzir energia limpa e renovável, auxiliando assim, na destinação do resíduo da casca do arroz. A implantação da térmica terá impactos relevantes no desenvolvimento local e regional, com estímulo à diversificação econômica. Durante sua implantação, o projeto gerará cerca de 200 empregos diretos e outros 21 na fase de operação.



Fonte: Revista Fator Brasil

Foto: Creral / Divulgação