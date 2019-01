A meia noite do dia 31 de dezembro terminou o ano de 2018. Até aí, nenhuma novidade. Pois é, mas vejamos com uma lupa um pouco mais potente e olhemos para trás. Este ano passou muito rápido demais!!



Alguém pode pensar e falar em voz alta lá consigo mesmo : Ah bom. Lá me vem esse velhote com esse papo das antigas para azucrinar nossa leitura logo agora que já estamos comemorando a chegada de 2019 que será bem melhor do que este moribundo do qual tanto esperamos.



Quanta novidade ocorreu nesses trezentos e poucos dias ! O Brasil com o padreco Tite de treinador perdeu a Copa que tanto esperamos sem jogar coisa nenhuma lá na Rússia; O Lula foi preso, justa ou injustamente, e um laranja seu fez 44 milhões de votos em nome do desejo nacional para sua liberdade; Bolsonaro, sem mídia profissional, sem partido forte e sem dinheiro, cabulando os debates da Globo, venceu uma eleição impossível, com facada e tudo o mais que todos sabem, e assumirá a governança do País cheio de planos e debaixo de uma baita expectativa; Gilmar Mendes soltou uma gama de políticos corruptos pelo Brasil afora e os médicos Cubanos voltaram para casa como aqui chegaram, pelados, só que agora falando português e conhecendo uma porção de ervas novas para suas terapias. Ah, e o médium João de Deus abusou de suas pacientes vestidas.



Em Caçapava, continuamos reclamando das estradas, das ruas e da falta de remédio na farmácia do município; alguns abigeatários embretados, o OV assumindo mais uma vez uma teta bem gorda na futurística administração do Eduardo Milk no qual os salários continuarão parcelados como dantes. Até a gasolina baixou de preço, algo nunca antes imaginado na história de nossa cidade em virtude da falta de competição.



Que venha 2019 na esperança de que o Moro meta um “intercooler” nessa nave da Lava-Jato, que o desemprego diminua, que os juros baixem pra gente poder se endividar um pouco mais e comprar mais celulares novos e viajar de avião para o Caribe e pro Nordeste em busca de boas férias e muitas estórias e mentiras pra contar. Que os encalhados se ajeitem e o amor tome conta da vida das pessoas de bem. Tomara um dos times gaúchos seja Campeão Nacional e o outro seja Campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil.

Zauri Tiaraju de Castro

ztiaraju@yahoo.com.br