Em dezembro de 1974, houve uma dispensa geral para o efetivo do Destacamento de Santo Antônio do Abonari, no Km 220 da BR-174, que abrangeu Natal e Ano Novo. Fiquei de serviço, no comando das instalações e mais uns 20 laranjeiras durante 14 dias ininterruptos.



Lá pelo dia 30 apareceram seis índios Waimiris/ Atroaris armados de arcos e flechas, nus, assustados, inquietos e curiosos, sem falar ou entender português. Oferecemos alguns pequenos presentes, bolachas água e sal, refrigerantes e os convidamos para testar a pontaria em alguns alvos de latas de goiabada a cerca de 30 metros de distância.

Acertamos nossos tiros de mosquefal 7.62 e eles também acertaram suas flechadas com muita destreza e perícia. Os conduzimos na carroceria de um caminhão até a margem do rio, distante 6 Km, de onde desceriam por mais quatro, de canoa, até o posto da FUNAI, onde outros 19 índios os aguardavam com seis funcionários, indígenas de outras tribos já aculturados. O chefe do posto que era de Cachoeira, estava de férias.



No segundo dia, passamos largo tempo junto de toda turma, acompanhando um Sertanista vindo de Manaus. Passeamos de caminhão por uns 30 Km e tentamos dizer a eles que o “caminzão” que abríamos seria para todos circular e não era nossa intenção de homem branco afugentar caças e invadir sua floresta, nem tomar posse da terra.



No terceiro dia, por volta de seis horas da manhã, fui acordado em casa por um sargento acompanhado pelo único remanescente do massacre que aconteceu no posto da FUNAI, quando da partida dos índios em canoas motorizadas da fundação que os levaria até um certo ponto rio acima. Quando começaram as flechadas, ele jogou-se n’água, atravessou os 60m do rio a nado, correu quase 10 Km e veio pedir socorro em nosso acampamento. Organizamos uma patrulha armada de dez homens pelo mato e encontramos todos os funcionários mortos e as instalações do posto reviradas. Nem rastro mais de índio. Improvisamos balsas com as portas da casa depredada sobre as canoas e conduzimos os quatro corpos até o campo de pouso onde um avião da FAB os apanhou no outro dia.



Esse episódio foi manchete na imprensa nacional e o serviço da estrada paralisou por uns dois meses até que organizassem equipes de vigilância armada e proteção para os grupos que precisavam trabalhar isolados.



Viajei para Caçapava em férias de 45 dias e contei essa e muitas outras histórias para quem se interessasse em saber. Afinal, eu era um experiente amazônida, lidando com índio, malária e obra grandiosa de integração nacional. Anos depois, no RJ, recebi a Medalha do Mérito Amazônico em reconhecimento por essa peleia braba no meio do mato.

Zauri Tiaraju de Castro

