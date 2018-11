“… a lua era um tiro ao alvo e as estrelas bala e bala” no dizer de Luiz Coronel – virou música de valor no cancioneiro do Rio Grande.



Falo é de outro bang- bang interminável que ricocheteia pelas redes sociais hoje em dia ainda buscando atingir o alvo eleitoral recém findado. Falaram mal de diversas gerações dos “inimigos’ eleitorais e agora acertam a “nosotros” com a lenga-lenga do disse- me- disse sem comprovação de origem e sem razoabilidade de fato.



Na verdade, torcem por vingança para que quem levou não se estabeleça e o novo logo envelheça como possibilidade de continuar a usurpação da plebe já quase desnuda ao fio e arrepio das velhas ideologias esfarrapadas. Se bem que desta vez, alguns abriram os olhos e com dedo em riste na eletrônica expulsaram alguns eternos benfeitores da paróquia.



E não me venham com o mimimi de que “o Gringo tá certo”, cachorro tem mais direito do que gente, que o Pablo Vitar é a mulher mais sexy do Brasil e de que o Lula é um anjo despenado pelo Sérgio Moro.



Antes era apenas fofoca, agora é Fake News e dos empoderados, a ponto deles se ocupar o STE, o STF, merecerem a investigação da PF e servirem de tema do ENEN.



Se bem que político “pitoco” atualmente é coisa rara, inclusive nas antigas e esburacadas ruas da nossa Segunda Capital.



Contou-me, dia desses, em segredo, uma respeitável proprietária de uma loja comercial de nossa cidade que foi procurada por um ancião da campanha, gente de bem, preocupado com a mortandade de gays e assemelhados que haveria a contar de janeiro vindouro com a posse do novo governo. Afinal, entre esses tantos, aqui mesmo em nossa cidade havia gente de família conhecida e o prejuízo social seria devastador…



Meu pai se fosse vivo diria acerca disso: “Via-se monstruosidade naquele povo ainda incauto com as coisas da política”.

Zauri Tiaraju de Castro