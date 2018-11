MEME é um termo grego que significa imitação. Qualquer imagem, fala, escrito etc que se espalhe rapidamente alcançando popularidade. Tipo assim como “o gringo tá certo” que foi curtido nas urnas por mais de dois milhões de gaúchos em nosso último pleito.



Prá mim, só pode ser meme porque quem não é gringo já sente dificuldade em assimilar aquela expressão empoderativa da palavra que defini o descendente de italiano, da serra de preferência. Quem tem origem no continente africano, por exemplo, também já se sente excluído de cara com a petulância de tal caracterização. E quem não aprecia os prazeres de Baco então encara tal apelido como coisa de polenteiro, dos laboriosos colonizadores europeus de antanho.



Pior ainda é o fato de que sua origem foi no governo que atrasou os salários dos funcionários estaduais por límpidos e transparentes quatro anos. Como poderia estar certo ?



MIMIMI é uma expressão pejorativa, utilizada para satirizar alguém que passa a vida reclamando e se vitimizando. Assim como o choro dos gremistas que liderados pelo valoroso Bressan deixaram escapar a oportunidade de disputar a final da Libertadores depois de uma quase façanha diante do River por duas vezes, sem time e com muita sorte. E olha que eu sou gremista, mas não adianta ficar de mimimi quando não se tem cacife, botando a culpa no juiz e/ou no VAR.



Palpiteio que os colorados breve estarão de mimimi por não conseguirem ser Campeões Nacionais em 2018. Pedirei desculpas se estiver errado, afinal esta prática está em moda, atualmente na política.



Aqui por Caçapava, nossa sempre futura terra de muitos encantos e infindáveis desencantos, onde a cultura provinciana se agiganta, não faltam alhos e bugalhos, juntos e misturados. Enquanto alguns “famosos” se habilitam para protagonismos prá lá do Irapuá, outros trabalham de sol a sol para não deixar a peteca cair, inclusive saldando débitos daqueles. Isto é, pagando contas mesmo, com mimimi é claro.



ZauriTiaraju de Castro

