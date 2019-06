“Antanho, se bem me lembro, gaúcho maula era coisa rara.

Os homens tinham princípios, fios de bigode e vergonha na cara”.

Também não exageremos. Não quer dizer que quem não tem bigode é sem vergonha. É que bigode vasto, barba ensebada e costeletas hirsutas e leoninas são tradição desde um princípio, até que em 345 A.C. Alexandre, O Grande, proibiu seus soldados de usarem barbas sob alegação de que prejudicavam os combatentes na hora das batalhas.

Na verdade, o versos acima servem para caracterizar que hoje os tempos são outros e os compromissos assumidos nem sempre são totalmente cumpridos. Os tratos e os destratos, mesmo documentados, amiúde, acabam nas barras da justiça e não se pode mais confiar na palavra dada como os mais velhos falavam que era antigamente.

Quase ninguém mais tem coragem de propor um duelo de espada ou de pistola para resolver uma pendenga que, pensando bem, era uma baita ignorância. O sujeito arriscava a vida em nome da defesa da honra.

Filha deflorada era obrigada a casar com alguém, e isso valia para ambos os sexos, que nem gostava tanto ou não amava, como dizem nas novelas. E casados, não podiam se deixar, em nome da reputação familiar. Havia sim muita hipocrisia nos costumes familiares mais antigos, haja vista a enorme quantidade de filhos bastardos, em função da não existência dos preservativos modernos e do costume patronal de embarrigar as moças escravas e serviçais mais humildes.

Apesar de tudo e de todos, isso passou a ser mais às claras porque a liberdade quase libertina e a transformação dos valores sociais nos remeteu aos tempos hodiernos de um lace fair quase anarquista. Aquela norma que diz que o direito de um só vai até o limite do direito do outro anda meio assim como relegada a um terceiro plano em prol do tudo pra mim e a qualquer custo. Os outros que se danem.

Se é bom ou se é mau (com “u” mesmo, porque agora escrevem mau como se fosse mal e mal como se fosse mau) cada qual é que dirá, dentro da conveniência da ocasião. Porque, já que a ocasião faz o ladrão, poderá também fazer a opinião de cada um, aliás, mutante mesmo, tal qual um grande número de pessoas que povoa o nosso cotidiano , político ou não. Como diria o Brizola, “vareia” com os interésses.

Zauri Tiaraju de Castro

ztiaraju@yahoo.com.br