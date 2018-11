Recentemente, morreram nos Estados unidos o Homem Aranha, o Iron-Man, o Hulk e muitos outros que conhecemos nas telas de TV e revistas em quadrinho. Na verdade, quem morreu foi STAN LEE o grande criador de um total de quase trezentas dessas figuras que habitam o imaginário de várias gerações que cresceram assistindo e torcendo por cada um deles em suas aventuras fictícias do bem contra o mal.



Milhões de dólares foram movimentados na riquíssima indústria cinematográfica americana pelas ideias desse cidadão que apagou aos 95 anos e foi rotulado como MITO da criação dos tempos modernos.



No início da campanha do Jair Bolsonaro ele foi aclamado em distintos rincões do nosso imenso País com a alcunha de BolsoMITO. Quem quiser comprovar, consulte You Tubes, Instagrans e facebooks da vida que ainda sobrevivem. Também Jeromel, o paredão tricolor dos pampas, seguidamente é enaltecido como JeroMITO pela Galera da Geral.

Lula também foi aclamado a cerca de dez anos atrás como o Presidente MITO que, retirante nordestino, retirou o Brasil da miséria, promovendo a ascensão social de mais de trinta milhões de pobres para a sociedade de consumo em patamares da classe média predominante.



Li e escrevi em certa época que essa “plebe” redimida não aceitaria retrocesso na sua condição de consumista. Quem consegue subir degraus numa escada dessas, atura até parar de subir, mas jamais aceitaria retroceder, voltando aos degraus por onde transitara, já duramente superados. Aconteceu, por diversos e distintos motivos, mundiais e nacionais, ideológicos e, especialmente, pela corrupção das elites diretivas de todos os matizes, em parceria para a perpetuação do poder.



Com a morte de LEE, lembramos que MITOS nascem e morrem e deixam heranças benfazejas ou não. Quem os cria pode e sabe derrubá-los, embora muitos afirmem que nós brasileiros não sabemos votar e que o “efeito manada” que acomete o povo de vez enquanto é burro e oportunista.

Zauri Tiaraju de Castro

