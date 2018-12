Quando eu e o meu irmão fomos crianças, na década de 60, só uma vez ganhamos presente de natal. Foram dois revólveres prateados comprados em Cachoeira que davam tiros com uma espoleta de pólvora vendida em caixinhas redondas de papelão. Gastamos todas elas no mesmo dia que ganhamos e passamos a pendurá-los na cintura em coldres de pano ou enfiados no cós das calças curtas.

Ninguém assistia à queima de fogos pela televisão no último dia do ano, até porque não havia televisão e muito menos a internet.

O Bom Velhinho que eu ouvia falar era um tio idoso do meu pai que aparecia de vez enquanto lá por casa. As renas que puxavam o trenó eram alguns veados pardos que tosquiavam os pés de feijão na lavoura mais distante e que os famosos caçadores com seus cachorros veadeiros velozes e de ganiço inconfundível se esforçavam para matar e guardar a galhada em exposição no galpão como um troféu de bom atirador.

Quando meus filhos nasceram no seio da civilização urbana, passamos a presenteá-los com Papais Noéis quase de verdade em meio das festas das ceias natalinas. Enquanto as crianças eram ludibriadas corria tudo bem, mas com o andar da carruagem do tempo a magia daquelas noites foi aos poucos se dissipando, mas as festas continuaram.

Acredito que sempre existirão crianças, Natais e Papais Noéis em grande parte do mundo e também adultos que preferem fingir que acreditam na existência do velhote colorado, que não é o Chapolim nem o Saci, para alegria desse dia de confraternização em família, ganhando um presentinho do amigo secreto que ainda carrega dentro de si mesmo.

Neste mundo velho e transloucado, onde cada um acredita no simbolismo que melhor lhe convém, não dá para desprezar a existência de figura tão folclórica e fundamental para seguir sonhando. E vivendo, ao fim de cada ano, na crença de que toda essa magia merece e precisa prosseguir, antes que algum maluco assalte até o Papai Noel na esperança de que seu saco grande lhe traga os presentes que a vida não lhe ofereceu.

Sendo desse jeito, é preciso acreditar porque quando o homem perde a fé e a esperança vaca já foi pro brejo e não há mais PN que resolva.

Zauri Tiaraju de Castro

