Quem costuma viajar para Santa Maria está acostumado com aquele recapeamento interminável, superficial, que está sempre se repetindo na BR-392. Raspa buraco, tapa buraco, abre buraco, rasga dinheiro e nunca ataca aquilo que é preciso reforçar, que é o lastro de brita, para aguentar o peso dos caminhões, levando soja para o Porto de Rio Grande, pela velha BR-392 que é importante corredor de exportação.



Lhes pergunto em tom cordial, como se ignorante ou leigo no assunto fosse: será mesmo que ninguém, nenhum engenheiro do DNIT, até hoje, se deu conta que se está botando dinheiro fora com aquele tipo de serviço de engenharia? Talvez um dia receba uma lavagem a jato.



Falar nisso, será mesmo que os administradores que aceitaram a passagem para o município de Caçapava dos dois trechos das entradas da cidade, que eram do estado, sabiam das consequências para a sua manutenção, em despesa, desgaste político e trabalheira medonha?



A que sai para Cachoeira foi recapeada ao custo de um milhão e pico em 2016, quando foi paga uma camada compactada de cinco cm de espessura e agora, quando já começa a se romper, pode-se ver que tem lugares onde não colocaram nem um mísero cm de capa renovada.



Será que para Lavras do Sul a coisa foi mais robusta em obra e pagamento? Quem viu questiona e quem não viu, como eu, pergunta: Já concluíram o serviço? A Prefeitura já recebeua parte do Governo do Estado? O Município já quitou a contrapartida que lhe cabe? Quem pagará o rescaldo em final de Governo ?E as fotos políticas lá sacadas?



Torço para que tudo seja concluído, que a administração estadual cumpra a sua parte do convênio, que o serviço seja entregue em boas condições e que seja inaugurado com júbilo o fim da buraqueira. Até porque isso foi tema da última campanha municipal e serviu para um abaixo assinado dos moradores da região com faixas na rua e posicionamento de muitos, pedindo pelo amor de Deus. Ao final lhes pergunto: quem é que fiscaliza a qualidade dessas obras?

Zauri Tiaraju de Castro

ztiaraju@yahoo.com.br