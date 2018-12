Encontrei dia desses no supermercado um velho amigo de larga data, daqueles que entendem a linguagem da gente e é capaz de decifrar aquilo que foi apenas insinuado nas entrelinhas.



Questionou-me ele acerca de uma expressão que utilizei em crônica passada sobre político “pitoco” em Caçapava e que havia uma grande diferença entre aqueles e os “rabões”. Pitoco tem um “coto”, um pedaço de rabo e o“rabão” não tem nenhuma protuberância caudal que lhe foi extirpada quando recém nascido (porco ou cachorro), bem no final do espinhaço, no bico do papagaio, deixando liso o recavem.



Vejam os casos escabrosos que vieram a tona com a Lava-Jato, envolvendo respeitáveis políticos de toda nossa confiança. Gente que sempre manteve uma postura rija sob a ótica do comportamento social.



Dizem que um deles, representante de Cachoeira do Sul, recém saído do armário, que já foi idolatrado por aqui em tempos áureos, ainda neste ano teve seu rosto estampado em veículos caçapavanos sob pretexto de permanecer na Câmara para garantir foro privilegiado para si; o fiel escudeiro do Presidente, também gaúcho, apelando para a idade avançada para obter extinção de punibilidade; outros dos nossos sempre idolatrados benfeitores paroquiais camuflam seus apêndices trazeiros em corriqueiras operações abafa para fingir que são rabões e passar aquele imagem impoluta de superioridade conquistada.



Torço para que os tempos continuem mudando e os corruptos profissionais se enredem no cordame da Justiça, reduzindo a praga da corrupção republicana instituída em nosso País. E que o povo que tanto reclama também faça a sua parte não furando fila, não jogando lixo fora do lugar do lixo, pagando suas contas e ofertando bons exemplos para as pessoas de bem. Para os que já não são de bem, não adianta perder tempo, até por que pau que nasce torto raramente se alinha.



Acredito que o nosso “pitoco” tradicional da paróquia enganou-se ao se autoproclamar um desses ou nunca abriu um dicionário para entender a diferença entre “pitoco e rabão” ou ainda não se aventurou a cruzar uma pinguela em dia de arroio cheio.

Zauri Tiaraju de Castro

ztiaraju@yahoo.com.br