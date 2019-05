Tenho lido e ouvido sobre a doença da moda: a depressão. Tem muita gente na deprê por aí, de todas as idades, faixas sociais e culturais.

Na primeira vez que ouvi falar disso, rotulei como frescura. Quando já se viu uma criatura não ter vontade de nada, de não querer ver ninguém, de não se dominar, enfim, deixar-se levar pela inanição etc.

De uns tempos pra cá, comecei acreditar na tal doencinha acachapante que embreta os viventes em picadas sem saída. Não é que a “cousa” é séria!

Sempre tive uma mania de sujeito esquisitão, ermitão dos cafundós de si mesmo, encasulado, bobeando para dentro, para a arcada dos bofes.

Seguido, me ponho a pensar nas voltas que o mundo dá e na falta de um ombro amigo, de um irmão mais experiente nem sempre de sangue, de um serviço encarniçado para se distrair e nas determinadas situações que nos levam para esses rumos mundanos do “ sem explicação”.

Por vezes, distraídos, caímos em arapucas da vida e, não mais do que de repente, lá nos enredamos na busca de uma migalha que nem valeria a pena arriscar-se por ela, mas que perseguimos e quando caímos na real já estamos entalados de corpo e boas intenções.

Acredito muito nesse ato de auto contrição que, normalmente, é dolorido, nessa expiação reflexiva com a qual repassamos os sonhos e escolhemos novos rumos, espiando algum mal feito desses em que nos enfiamos na tentativa de fazer o bem, apesar de que nem todos somos iguais e nem tememos aos mesmos assombros.



Ao largo da vida, diante de uma decisão importante e de consequências não de todo avaliadas, fui parar no banco do analista, nunca consultei com aquele “De Bagé,” terapeuta do joelhaço, do Veríssimo. Não recebi receitas milagrosas para curar os males que eu achava que tinha, mas incentivo para experimentar, já que a vida era minha e, respeitados os parâmetros sociais do meio, eu é que deveria decidir acerca do meu próximo passo. E me fui, estrada afora, com minhas pernas de viandante.



Por vezes, me dei muito bem, por outras, nem tanto. E quando parei para descansar, tratei feridas e experimentei as incompreensões do mundo. Plantei e colhi depois de revolver a terra fértil de que dispunha, nem sempre empregando todas as minhas forças.



Então, bola pra frente que atrás vem chuva de novo e quando chove, me ponho a embalar lembranças de quando o céu se abria para derramar as lágrimas das nuvens, nos bons tempos de ser criança.



Será que isso tudo é uma fuga ou é apenas um casulo protetor encouraçado que construí com as pedras da vida de lutas de quem não nasceu com o poncho forrado? Parafraseando certo poeta das Lavras, Patrono da Feira do Livro deste ano em Caçapava (Gujo): são as coisas guardadas “só pra o meu consumo”. Tenho ainda dúvidas se isso chega a ser uma couraça protetora, um casulo onde me escondo, ou não? Apenas uma camuflagem para ludibriar mazelas, será?

Zauri Tiaraju de Castro

ztiaraju@yahoo.com.br