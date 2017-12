Bombeiros combatem incêndio nas Minas do Camaquã

O Corpo de Bombeiros estão combatendo um incêndio nas Minas do Camaquã, interior de Caçapava do Sul. Segundo moradores, as chamas iniciaram na manhã deste domingo, dia 10, em uma floresta de eucaliptos e atingiu grandes proporções.

Servidores da Prefeitura e moradores estão ajudando os bombeiros a conter as chamas. Há possibilidade para de serem acionados bombeiros de cidades da região.





(Fotos: José Deni Rodrigues Silveira e Luciana Luiz/Facebook)



Vídeo abaixo divulgado no Facebook por Elizete Rodrigues

(melhor visualizado no navegador Google Chrome)