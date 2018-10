A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), concluiu o serviço de concretagem previsto na reforma da Ponte do Fandango, na BR 153 sobre o Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul.

Com o avanço da obra, na manhã do dia 07/10, o trânsito será liberado em meia pista pela Autarquia. O DNIT salienta que o tráfego será alternado e controlado por semáforo (sinaleira). O órgão ressalta que conforme cronograma, a obra entrou em sua fase final. Atualmente está ocorrendo a implantação do asfalto e serviço de hidrojateamento, para posterior pintura da estrutura.



O DNIT executa investimento de R$ 8,2 milhões na reforma da ponte. Além de quase dobrar a capacidade da ponte, passando das atuais 25 toneladas para 45, as melhorias abrangem reforço da estrutura metálica do vão central, alargamento para a travessia de pedestres, construção de barreiras de segurança modelo New Jersey, iluminação e troca de tablado metálico por concreto armado.



A previsão de conclusão dos trabalhos é novembro de 2018. A ponte faz a ligação entre a sede do município de Cachoeira do Sul e a BR 290, sendo um dos principais acessos ao município à Capital e regiões, Sul, Campanha e Fronteira Oeste. A obra teve ordem de início assinada em janeiro de 2018.