Brigada Militar de Lavras prende foragido da justiça

A Brigada Militar de Lavras do Sul capturou um foragido da justiça no domingo, dia 04 de fevereiro de 2018. O homem de 40 anos de idade é natural de Coronel Bicaco (RS).



Ele foi conduzido ao hospital local para exames e após conduzido a Delegacia de Polícia. Logo em seguida foi encaminhado ao Presídio Estadual de Lavras do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.



O homem possui antecedentes criminais por atentado violento ao pudor e crimes sexuais contra vulnerável cometidos em Caxias do Sul e Catuipe.

Assessoria de Imprensa – 3º ESQD P MON