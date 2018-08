Tenente Ciro Nelson Rodrigues (1º dir) vai comandar BM de Santana

Na tarde de quarta-feira, dia 25, o Comandante do 6° RPMon, Ten Cel Sérgio Alex Laydner Medina, recebeu 04 novos tenentes oriundos do Curso Básico de Administração Policial. Dos quatro oficiais, um integrará o efetivo de Caçapava, outro o 1° Esquadrão de Bagé e dois o Estado Maior do Regimento.

O 1° Tenente Ciro Nelson Rodrigues, que desempenhava suas funções em Caçapava, irá comandar o destacamento de Santana da Boa Vista.