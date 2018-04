Na manhã desta quinta-feira, 19, a Guarnição de Serviço da Brigada Militar de Caçapava do Sul foi acionada através do telefone 190, para atender uma ocorrência de furto qualificado na Rua Baltazar de Bem, Centro da cidade.

Chegando no local da ocorrência, a BM abordou o suspeito, G.L. da S., de 19 anos, natural de Caçapava do Sul, detido no local por um vizinho da vítima.

Segundo testemunhas, G.L. da S. tentou entrar na residência pelo telhado quando foi flagrado por vizinhos da vítima que evitaram a ação e detiveram o autor até a chegada da Guarnição da Brigada Militar que deu voz de prisão ao suspeito.

Após a prisão e a realização do Exame de Corpo de Delito no Pronto Atendimento, o suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia local, para o registro da prisão em flagrante.

G.L. da S. possui antecedentes criminais por furto qualificado, perturbação da tranquilidade, arrombamento de residência, ameaça, furto simples em residência, receptação culposa, posse de entorpecentes e roubo a residência com lesões.

Após a tramitação legal na Delegacia, G.L. da S., foi conduzido até o Presídio Estadual de Caçapava do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Assessoria de Imprensa da BM