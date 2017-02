Brigada Militar reforça o patrulhamento na Fronteira

Mais de um milhão de turistas, com expressiva maioria de argentinos e chilenos, devem ingressar no Brasil via Uruguaiana, na Fronteira Oeste, durante o veraneio. Tendo em vista o grande aumento na circulação de veículos e pessoas, a Brigada Militar vem reforçando o patrulhamento na região desde o último dia 30.



A Operação Turista mobiliza policiais militares do 1º Batalhão de Área de Fronteira (BPAF) e do Batalhão de Aviação da BM (BavBM). Trata-se de um projeto piloto, surgido pela demanda apresentada por lideranças regionais ao secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, em dezembro.

“É um primeiro passo. Queremos expandir ainda mais os trabalhos, com a inclusão de Uruguaiana como cidade-sede fixa da Operação Golfinho na edição 2017/2018”, afirma.

As ações ocorreram por terra, água e ar, para ampliar a visibilidade, a fiscalização de veículos e coibir crimes como tráfico de drogas, contrabando e abigeato. A Patrulha Rural da BM patrulhou o Rio Uruguai, apoiada em terra pelo Pelotão de Operações Especiais (POE) do 1º BPAF e pelo BavBM no ar.



O helicóptero Guapo 09 foi o equipamento escolhido pelo BavBM para a operação. A aeronave possui câmera equipada com visão noturna e térmica. Sua resolução possibilita a captura de imagens com nitidez a uma distância de até oito quilômetros, o que torna possível a leitura de placas de veículos e a localização de indivíduos em meio à vegetação. Todas as imagens geradas são transmitidas para um receptor portátil, dando apoio às abordagens e orientando com mais precisão o efetivo em campo.



Até o fechamento da matéria, a Operação Turista contabilizava duas prisões, dois veículos recolhidos e uma motocicleta recuperada.

Por Claiton Silva/Ascom SSP