Brincando nas Férias de Inverno Sesc abre inscrições em Caçapava 

Programação ocorre de 24 a 28 de julho, das 13h30 às 17h30, com vagas limitadas

(Foto: Sesc-RS/Divulgação)

Estão abertas, até o dia 21 de julho, as inscrições para o projeto Brincando nas Férias de Inverno Sesc em Caçapava do Sul. A iniciativa tem o objetivo de proporcionar melhores condições para o aproveitamento do tempo livre das crianças, por meio de atividades incentivem o desenvolvimento de hábitos saudáveis e estimulem a integração social.

As ações são voltadas para crianças de 4 a 8 anos de idade, com vagas para filhos de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e comunidade em geral. A programação ocorre de 24 a 28 de julho, de segunda a sexta-feira, das 13h:30 às 17h30, no Sesc local (Rua XV de Novembro 871). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55)3281-3684.

As matrículas podem ser feitas no local. Nesta edição, o cronograma traz atividades como jogos cooperativos, oficinas manuais, esportes coletivos e individuais, festa temática, passeios a pontos turísticos, piquenique, cinema e muito mais. Cada participante ganha camiseta do projeto.

Projeto Brincando nas Férias de Inverno Sesc

Data: 24 a 28 de julho

Horário: Das 13h30 às 17h30

Local: Sesc Caçapava do Sul (Rua XV de novembro 871)