Caçapava classificada para a fase regional do JERGS

Na quinta-feira (14), os times campeões dos Jogos Estudantis Caçapavanos (JESCA) na modalidade de Vôlei foram até a cidade de Bagé disputar os Jogos Estudantis do Rio Grande do Sul (JERGS).

Caçapava foi para a final no Infantil Feminino onde foi campeã em cima de Candiota por 2 sets a zero e no Masculino onde enfrentou Hulha Negra ficou com segundo lugar perdendo de 2 sets a 1.

Na categoria Juvenil Feminino Caçapava perdeu para Bagé por 2 sets a 1 e foi vice-campeã e no Masculino ficou em terceiro lugar.

As categorias classificadas para a Fase Regional foram Infantil e Juvenil Feminino, onde disputarão os jogos na próxima sexta-feira (22) na cidade de Bagé.

Comunicação da Prefeitura