Evento acontecerá às 19h, na Escola Nossa Sra. da Assunção. Presidente estadual do partido, Guilherme Enck, e vice, Alexandre Araldi, serão os palestrantes

O NOVO mantém seu projeto de expansão pelo Rio Grande do Sul e nesta segunda-feira, 11 de junho, será a vez de Caçapava do Sul receber o evento de apresentação dos valores do partido. O presidente estadual, Guilherme Enck, e o vice, Alexandre Araldi, serão os palestrantes da atividade, que ocorre na Escola Nossa Sra. da Assunção (Av. Cel. Coriolano de Castro, 1.069), às 19 horas. O evento é aberto ao público em geral.

O tema da palestra será o “Novo Jeito de Fazer Política” que o partido propõe. Atualmente, o NOVO conta com 18 mil filiados no país e é o partido político com maior presença nas redes sociais, alcançando mais de 1.500.000 seguidores.

O partido é o que mais cresce no Brasil, tendo a sua primeira campanha eleitoral adquirido sucesso com base no empenho de voluntários e simpatizantes. Com uma nova forma de fazer política o Novo espera crescer também em Caçapava.

A comparação permite apontar ainda mais diferenças entre os partidos já existentes e o NOVO, que exige ficha limpa dos seus filiados; limita o carreirismo político, permitindo somente uma reeleição; não cobra percentual dos salários de candidatos eleitos – todos os filiados contribuem igualmente; não utiliza sequer um real de dinheiro público, fazendo ainda campanha contra o Fundo Partidário.

Por Camejo Soluções em Comunicação