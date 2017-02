Caçapava e São Sepé se unem para recuperar ponte

O prefeito Giovani Amestoy, acompanhado do Secretário de Obras Paulo Henriques, e do vice-prefeito de São Sepé, Marco Aurélio Cunha Santos, e do Secretário de Obras, Flávio Ilha, foram até a ponte do Santa Bárbara segunda-feira, dia 13, para traçar uma ação conjunta de recuperação do tráfego entre os municípios.

Após a vistoria na ponte, eles se reuniram com moradores da localidade na Capela da Colônia de Santa Bárbara, a convite dos vereadores Jussarete Vargas e Luís Fernando Torres (Boca) para discutir o plano de recuperação da ponte e da estrada entre os dois municípios. O vereador Jerre Alex Vargas Nunes também esteve presente na reunião.

Ficou acordado com a comunidade local que as prefeituras farão um levantamento do orçamento para a construção da ponte, que será refeita em parceria, cujas madeiras serão doadas pelos moradores da localidade.

Segundo a Coordenadoria de Comunicação, a Prefeitura de São Sepé e Caçapava devem arcar com a compra das estacas de ferro e, em conjunto, usar maquinários para recuperação da ponte, que será refeita com mão de obra caçapavana.

Os moradores solicitaram ainda a ampliação do canal do pontilhão no Rio Santa Bárbara. A Secretaria de Obras solicitou aos produtores que possuem maquinário que ajudem na roçada das laterais da estrada, uma vez que falta máquinas na oficina de Obras municipal.