Em 10 de julho de 1979 a Administração Municipal, através da Lei nº 08/79, homenageou o funcionário Cipriano Guedes de Souza dando o seu nome à ponte intermunicipal situada na localidade de Varzinha, divisa dos municípios de Caçapava do Sul e Santana da Boa Vista. Essa foi a última obra do gênero que estava a construir quando faleceu. Conforme a justificativa da matéria, a iniciativa homenageava a figura de um dos mais dedicados funcionários da municipalidade.



A denominação da referida obra pública veio perpetuar a memória de um trabalhador anônimo, dedicado, cumpridor de suas obrigações, alegre e brincalhão. Essa justificativa teve o aval dos prefeitos Cyro Carlos de Melo, de Caçapava do Sul, e Glênio Martins da Silva, de Santana da Boa Vista. Também recebeu o nome de Cipriano Guedes de Souza a Rua localizada no Bairro Negrinho do Pastoreio, lado leste da cidade, paralela a Rua Nestor Martins da Silva, denominada conforme Lei Municipal nº 181, de 1991.



Cipriano Guedes de Souza nasceu em 15 de novembro de 1907, filho de Claro Valério de Souza e de Ana Guedes de Souza. Foi casado em primeiras núpcias com Maurília Correa de Souza com quem teve as filhas Maria do Carmo e Maria Geni. Em segundas núpcias, foi casado com Élida Aires de Souza com quem teve nove filhos: Vasco, Paulo, Ana Maria, Veríssimo, Celina, Carlos Alberto, Francisco, Marta Regina e Everaldo.



Cipriano ingressou como funcionário na Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul em 1º de março de 1951 e aposentou-se no dia 25 de junho de 1974, mas continuou a prestar serviços à Caçapava até a véspera de seu falecimento. Foi um exímio carpinteiro e, junto com seu irmão Veríssimo Guedes de Souza, foi o construtor de várias pontes existentes no nosso município e no vizinho município de Santana da Boa Vista. A primeira delas foi sobre o Arroio Santa Bárbara, em 1939, na administração do Dr. João Faria de Oliveira Lima.



Cipriano Guedes de Souza faleceu no dia 14 de maio de 1979, aos 71 anos de idade.

Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora

fatimajovane@hotmail.com