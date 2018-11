A Colônia de Santa Bárbara homenageia a santa de mesmo nome e localiza-se no 1º distrito de Caçapava do Sul, às margens do arroio Santa Bárbara, onde antigamente a travessia era feita através de canoas ou carroças puxadas com cavalos e posteriormente com a utilização de barcas.



Chamada de Colônia por ser habitada por várias famílias de imigrantes italianos, a comunidade surgiu no ano de 1906. À época, chegaram os primeiros desbravadores, que foram os Forgiarini, Pergher, Poglia, Bonoto, Pazinato, Bassan, Tolfo e Bonazza, vindos de vários municípios da região. Mais tarde, foi a vez dos Venturini, Zago, Dalmaso, Rosso e Zinelli, oriundos de Silveira Martins e Dona Francisca. Na localidade já habitavam moradores das famílias Silveira, Fagundes, Dias e Lima, entre outras.



Os habitantes do lugar plantavam cana-de-açúcar e dela produziam o melado, a rapadura e cachaça. No entanto, a fiscalização proibiu o cultivo da mesma e os colonos, descontentes com esse controle, colocaram fogo nos canaviais. Passaram, então, a cultivar milho, feijão, batata, abóbora, uva e trigo, pois na época existia bastante mão-de-obra no interior. Durante quase 45 anos a produção de trigo, especialmente, foi muito grande, mas aí surgiram pragas e doenças que atacaram as lavouras, fazendo com que o agricultor perdesse todo o estímulo pela plantação.



Como as famílias eram numerosas não restou opção e alguns tiveram que deslocar-se para outros lugares a procura de trabalho. Surgiu então a soja, cultura alternativa proposta pela ASCAR do município.



Até então não havia a criação de gado nas propriedades menores e a carne consumida, inclusive nas festas de aniversário e casamento, eram as de ave e suína.



Com o passar do tempo as terras foram sendo ocupadas pela criação de bovinos de corte e o restante das áreas por pequeno cultivo de milho, feijão, batata, mandioca, abóbora, verduras e uva.



Na vida religiosa, aqueles habitantes também tiveram participação importante, sendo que uma das principais iniciativas aconteceu em 1922.

Na oportunidade, com a presença do Reverendíssimo Dom Miguel de Lima (Bispo de Santa Maria) e a participação dos sacerdotes Jaques Terru e Roque Falcone, foi lançada apedra fundamental da Capela de Santa Bárbara, a ser construída em terreno doado por Carlos Pergher, que veio a ser o seu primeiro presidente. Em 13 de junho de 1928 aconteceu a fundação da Capela e a celebração da primeira missa pelo padre Damázo Conde.

Naquela época a comunicação entre os fiéis era feita através de dois tiros de canhão municiados com carbureto e pólvora, cujo estrondo era ouvido num raio de 14km. No decorrer do tempo, a comunidade recebeu a doação de um sino pequeno e, mais tarde, um maior que veio de Bento Gonçalves. A partir de 1946 aquela população passou a contar também com o companheirismo e a participação efetiva do saudoso padre Otávio Cequim.

Recentemente a Câmara de Vereadores aprovou Projeto de Lei de autoria do vereador Sílvio Tondo, instituindo a Capela de Santa Bárbara como Patrimônio Público Cultural Religioso de Caçapava do Sul.



Desde a sua criação, periodicamente são realizados festejos religiosos e de integração daquela comunidade. E neste ano, no dia 02 de dezembro, acontece mais uma Festa da Padroeira, edição esta comemorativa aos 90 anos de existência da Capela de Santa Bárbara, tendo como festeiros descendentes das famílias fundadoras.



Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora