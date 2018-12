O Dia do Músico é comemorado em 22 de novembro e tem como Padroeira Internacional, Santa Cecília.

músico pode ser arranjador, intérprete, regente e compositor. Adota-se o termo “músico” quando nos referimos a qualquer pessoa ligada diretamente à música, em caráter profissional ou amador.



Antigamente a música era apenas ritmo marcado por primitivos com instrumentos de percussão e a harmonia só foi acrescentada com o passar do tempo.



Na pré-história, o homem descobriu os sons do ambiente que o cercava e aprendeu suas diferentes sonoridades. O rumor das ondas quebrando as praias, o ruído da tempestade se aproximando, a melodia do canto dos animais, e também se encantou com o seu próprio canto, percebendo assim o instrumento musical que é a voz.



Em Caçapava do Sul, nos anos 80, o então presidente da Ordem dos Músicos, Francisco Vivian, realizava grandes festas no dia 22 de novembro em comemoração ao “Dia do Músico”, numa parceria com a Prefeitura através da Secretaria de Turismo, da qual éramos titular, com apoio dos músicos do município e participação efetiva da Rádio Caçapava.



O evento musical e cultural acontecia no Balneário Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo, situado na localidade de Santa Bárbara.



A programação constava de uma missa crioula, competições esportivas, churrasco de confraternização, homenagens aos músicos, reunião dançante e a apresentação direta do “Grande Rodeio da Sentinela” pelo radialista e declamador Antônio Carlos Alves Carvalho, que contava com a participação de vários artistas da cidade e de outros municípios, que abrilhantavam o evento. O programa que vai ao ar há 48 anos pelas ondas sonoras da Rádio Caçapava continua até hoje com a dedicação e profissionalismo de Antônio Carlos, o que lhe rendeu, com apenas 14 anos de idade, a conquista do troféu de “O Mais Jovem Apresentador dos Pampas”, distinção criada pelo programa “Grande Rodeio Coringa”, produzido e apresentado por Darcy Fagundes na Rádio Farroupilha.



Também no Dia do Músico e em várias oportunidades, o apresentador, músico, cantor e radialista santamariense José Luiz realizou a gravação do programa “Isto é Rio Grande”, transmitido pela RBS TV/Santa Maria.

Pela passagem da data comemorativa, parabenizamos a todos os músicos da nossa cidade e, em especial, ao maestro e aos mais de 40 integrantes da Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo, que encantam a todos com a magia da música.



“A música toca a alma do ser humano e faz com que a vida se torne mais leve com a suavidade dos seus acordes”.



Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora

fatimajovane@hotmail.com