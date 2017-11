Caçapava Memória – Dinarte Ribeiro – Fátima Jovane Nunes

Grupo Escolar, Colégio Elementar, Escola Estadual de Segundo Grau e Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro.

O governo do Estado do Rio Grande do Sul, presidido por Antônio Augusto Borges de Medeiros, criou em Caçapava do Sul, no dia19 de outubro de 1919, o Grupo Escolar com quatro aulas isoladas que iniciaram no prédio localizado à Rua General Osório, esquina com Júlio de Castilhos, onde também foi fundado o Clube União Caçapavana e hoje é de propriedade da Prefeitura Municipal.

O Grupo Escolar, com 210 alunos matriculados, tinha a direção da professora Valdemira Pinto Medeiros e aulas ministradas pelos professores Eugênia Silveira Alves, Januária Carvalho Leal e Américo Saldanha de Morais. Em abril de 1921, o grupo escolar foi elevado à categoria de Colégio Elementar.

Em 09 de setembro de 1934, sob a direção da professora Januária Carvalho Leal, houve o lançamento da pedra fundamental do edifício destinado ao Colégio Elementar desta cidade localizado em frente ao Largo Farroupilha e que teve a bênção do vigário paroquial, padre Júlio Marin, e a presença de várias autoridades.

No dia 20 de setembro de 1935, fazendo parte das festividades do Centenário da Revolução Farroupilha e tendo como governador do Estado o general José Antônio Flores da Cunha, era inaugurado o edifício com 529,5m2, com a presença de autoridades estaduais e regionais, quando o então prefeito Valdemar Alves de Miranda cortou a fita simbólica registrando o ato solene. O educandário passou a chamar-se Grupo Escolar “Dinarte Ribeiro” em 02 de outubro de 1935, mas a transferência da escola para o prédio atual ocorreu somente em 1937.



A escola recebeu o nome de Instituto Estadual de Educação em 25 de abril de 2000, através da Portaria nº 00122. Em 2017, o educandário comemorou 98 anos de sua fundação e o prédio 82 anos da sua inauguração. Atualmente, oferece os seguintes cursos: Ensino Fundamental, Ensino Médio diurno e noturno, Curso Normal diurno, Curso Normal Aproveitamento de Estudos noturno, Estagiários, Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, Curso Técnico em Contabilidade área Gestão e Curso Técnico em Administração. O total de alunos é de 1.051 e conta 60 professores e 18 funcionários. A atual diretora é a professora Marilda Haag Bernardi.



A Biblioteca do Instituto Estadual de Educação Dinarte Ribeiro tem a denominação de “Castro Alves”, foi fundada em 25 de junho de 1953 e registrada no Setor de Bibliotecas Escolares sob o número 125, em 06 de junho de 1967, pela professora bibliotecária Luiza Barbosa Monte. O hino da Escola tem letra e música das professoras Benta Poglia Cioccari e Margarida Moreno.



O patrono da escola é Dinarte José Pereira Ribeiro, nascido em Caçapava do Sul no dia 21 de abril de 1854, filho de João Carlos Ribeiro e Maria Rodrigues Ribeiro. Foi casado com Benevenuta de Seixas Ribeiro com quem teve dois filhos: Evandro e Eurico.



Dinarte Ribeiro iniciou sua carreira jornalística através das colunas do jornal “O Rio Grande”; foi chefe da Estação dos Telégrafos em Caçapava do Sul; diretor da Estatística e da Instrução Pública do Estado do Rio Grande do Sul; tradutor e escritor; secretário do Arsenal de Guerra; trabalhou no Correio do Povo e na Sul Rural; e deixou vários trabalhos inéditos.



Dinarte Ribeiro faleceu em Porto Alegre no dia 18 de outubro de 1919, aos 65 anos de idade.

Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora