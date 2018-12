Elinor Theobaldo Spode foi viajante, representante comercial autônomo, comerciário, gerente comercial, agropecuarista e industriário. Nasceu em 08 de março de 1928 no município de São Pedro do Sul/RS, filho de Albano Spode e Irma Trein Spode. Cursou o primário naquela cidade, o ginásio em Lavras do Sul eo técnico em contabilidade em Caçapava do Sul. De seu casamento com Adelina Cordero Spode, nasceram os filhos Elton, Rogério, Marcelo, Suzana e Roberto.



Em dezembro de 1958, Elinor Theobaldo Spode aqui chegava para visitar o parente Valter Doeler, então proprietário de um forno de cal. Na oportunidade, percebe as riquezas minerais do município e vislumbra a oportunidade de investir no setor. Em Santa Maria, contatou com seu irmão Nelson falando da possibilidade e, em março de 1959, já fazia a exploração que no contrato inicial funcionava com quatro sócios. Em dezembro de 1960, em parceria com Nelson Spode, era constituída a Empresa de Mineração Indústria de Calcário Caçapava Ltda – INDUCAL, localizada às margens da BR 392, que dava oportunidade de emprego a vários caçapavanos.



Uma das principais empresas do ramo de extração de calcário e cal deste município, a Indústria de Calcário Caçapava Ltda – INDUCAL está com 59 anos de atividades e atualmente tem sua direção administrativa sob a responsabilidade dos filhos de Elinor Theobaldo Spode. Conta também com expansão nos municípios de Pantano Grande (RS),com a extração de calcário e brita e em Nobres (MT) com calcário, caulim e cal oportunizando mais de 200 empregos diretos.



Elinor Theobaldo Spode foi presidente do Círculo de Pais e Mestres do Ginásio Santíssimo Nome de Jesus de 1974 a 1975, presidente do Lions Clube de Caçapava de 1966 a 1967 e presidente do Círculo de Pais e Mestres do Colégio Estadual Nossa Senhora da Assunção (EENSA) em 1980.



Em 1974, Elinor recebeu a distinção de “Personalidade do Desenvolvimento Regional’ pela Associação dos Municípios da Região Sul, e em 1980 o diploma de “Honra ao Mérito” pelos relevantes serviços prestados ao município, outorgado pela Rádio Caçapava.



Elinor Theobaldo Spode faleceu no dia 13 de março de 20l2, aos 84 anos de idade.

Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora