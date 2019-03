Caçapava Memória – Jacira Meireles Rainha do Carnaval de Caçapava e do Estado – Fátima Jovane Nunes

Jacira Dorneles Meireles representando o Bloco “Os Confusos da Orgia” venceu o Concurso Rainha do Carnaval de Caçapava do Sul 1984, concorrendo com mais 11 candidatas e chegou ao título de Rainha do Carnaval do Estado do Rio Grande do Sul, disputando com mais 14 concorrentes de diversas cidades gaúchas em evento realizado na cidade de Bagé e tornou-se a primeira Rainha do Carnaval representante de Caçapava a receber esse título. Sua fantasia intitulada “Constelação de Estrelas” foi uma criação de Jianny Jully Moreno e confecção de Terezinha Moreira.



Jacira Meireles proporcionou aos presentes um show de samba, elegância e ginga na passarela do Ginásio Presidente Médici, fazendo com que o público a aplaudisse em pé. Na oportunidade, Caçapava esteve representada por uma grande torcida e teve o apoio da imprensa local, com equipe da Rádio Caçapava e do jornal Boletim Oficial do Município (BOM). A Rainha recebeu como prêmios a estadia de dois dias com acompanhante no Hotel Serra Azul, da cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, oferecido pela Prefeitura Municipal, e Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) oferecidos pelo Governo do Estado.



A Administração Municipal, através da Secretaria de Município do Turismo, quando éramos titular daquela pasta, reiniciava naquele ano o Carnaval em Caçapava do Sul, depois de décadas sem a festa de momo. Na ocasião, o carnaval da Segunda Capital Farroupilha contou com arquibancada própria para 500 pessoas e palanque para receber as autoridades e jurados, totalizando um público aproximado de 10.000 espectadores nas quatro noites de folia.



No concurso da escolha da Corte do Carnaval local que ocorreu no Ginásio Municipal de Esportes Dr.Cyro Carlos de Melo (Melão), participaram 12 candidatas: Cristina Teixeira (Bloco Os Vira Latas), Rose Lipman (Clube Atlético Tamandaré), Rosane dos Santos (Sociedade Recreativa Esportiva Havaí), Jaqueline Marques Bitencourt (Associação Profissional dos Empregados no Comércio), Tatiana Dias Tavares (Bloco do Sol), Jussara Machado de Oliveira (Bloco Tô Que Tô e Clube Recreativo 1º de Maio), Jacira Dorneles Meireles (Bloco Confusos da Orgia), Inês Goreti Chaves Teixeira (Sociedade Recreativa Harmonia), Claudeci Leal Rodrigues (Bloco Unidos da Barão), Maria Helena Garcia Soares (Bloco Vim Vadiá), Irene Esteves Meireles (Bloco Os qualquer Jeito) e Rose Machado (Bloco Novo Tempo).



A Corte carnavalesca, representada pela rainha Jacira Dorneles Meireles, as princesas Jaqueline Marques Bitencourt e Maria Helena Soares, e o rei momo Juarez Freitas, foi presença marcante durante os festejos carnavalescos. Do desfile de rua participaram sete blocos. O vencedor foi o ”Novo Tempo”, que além de Campeão do Carnaval recebeu os títulos de Melhor Torcida e Melhor Alegoria.

O bloco “Os Qualquer Jeito” teve a segunda colocação, o “Unidos da Barão” o 3º lugar e a Melhor Disciplina, e “Os Vira Latas” conquistaram o 4º lugar. Todos receberam um troféu em bronze intitulado “Asas do Carnaval”, criado com exclusividade pelo artista caçapavano Roberto Cidade e patrocinado pelo comércio local.

Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora