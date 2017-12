Caçapava Memória – Luiz Henrique Gervásio Lemos – Por Fátima Jovane Nunes

Professor de pedagogia, história, música e canto orfeônico. Fundador do Coral Municipal Caçapavano e dos corais das escolas Dinarte Ribeiro e Santíssimo Nome de Jesus, de Caçapava do Sul; das escolas Dom João Becker, Santa Dorotéia e Escola de Cadetes, de Porto Alegre; e da Escola Sagrado Coração de Jesus, de Rio Pardo.

Luiz Henrique Gervásio Lemos nasceu em Caçapava do Sul no dia 22 de janeiro de 1941, filho de Agenor da Silva Lemos e Julieta Gervásio Lemos. Formado em música pelo Instituto Palestrina de Porto Alegre, e em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de Pelotas – Extensão em Bagé – e Curso de Piano.

Em Caçapava do Sul, Luiz Henrique Gervásio Lemos (Luizinho, como era chamado) atuou como professor de música, pedagogia, canto orfeônico e história no Ginásio Estadual Nossa Senhora da Assunção, Ginásio SS Nome de Jesus e Escola Estadual Dinarte Ribeiro, onde também fundou os corais.

O professor Luizinho viajou com o Coral Municipal por várias cidades do Estado, participando de grandes eventos. Em Caçapava, coordenou festivais de corais e inúmeras outras promoções, recebendo representações de vários municípios da região.

Com o passar do tempo, o professor Luizinho transferiu-se para Porto Alegre à procura de maiores oportunidades em sua vida profissional. Na Capital do Estado, lecionou música e canto orfeônico no Colégio Estadual Dom João Becker, na Escola Normal Santa Dorotéia e na Escola de Cadetes da Brigada Militar. Em Rio Pardo, atuou na Escola Normal Sagrado Coração de Jesus, formando também os corais daqueles educandários.

Graças ao seu intenso trabalho e profissionalismo, o professor Luizinho sentia-se orgulhoso ao representar o Governo do Estado nos mais diversos eventos oficiais no Rio Grande do Sul e em outros estados da Federação.

Professor Luizinho, “o professor que criou muitos Corais”, levando a música por onde andou. Eu diria: “O Professor dos Corais”. Excelente e dedicado músico não só em nossa cidade, mas também em diversas outras por onde passou. Como regente, trouxe o coral Dom João Becker várias vezes à Caçapava, em especial nos aniversários do município. E no ano de 1985, quando respondíamos pela pasta do Turismo, o Coral Dom João Becker, sob a regência do professor Luizinho, fez mais uma das belas apresentações em Caçapava do Sul, dessa vez em caráter beneficente, cuja renda de Cr$ 340.000,00 (valor à época) foi destinada à APAE de nossa cidade, sendo entregue à diretora daquele estabelecimento, professora Ana Luiza Torres Machado.

Em 2016, a Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo homenageou “in memoriam” Luiz Henrique Gervásio Lemos, com a denominação dos troféus do 3º Encontro Regional de Bandas Marciais e Musicais de Caçapava do Sul.

Palavras do professor Luizinho: “A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria e filosofia”.

Luiz Henrique Gervásio Lemos faleceu em Porto Alegre no dia 02 de novembro de 1995, aos 54 anos de idade.

Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora