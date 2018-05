Conceição Margarida Isaía Moreno nasceu em 08 de dezembro de 1939, na cidade de Santa Maria, filha de José Isaía Filho e Iraci Pereira Isaía. Casou-se com o empresário Miguel Angel Moreno no ano de 1960. Dessa união, nasceram os filhos Jianny July e Juan Carlo. O casal passou a residir em Caçapava do Sul no ano de 1967. Margarida Moreno era formada em Educação Musical pela Faculdade Palestrina de Porto Alegre e pós-graduada em folclore.



Com o apoio e o companheirismo do esposo e de seus filhos, a professora Margarida fazia aquilo que mais gostava. Era uma apaixonada pela música e pela arte.



No ano de 1974, junto a Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção, Margarida deu início ao Grupo de Patinação Artística de Caçapava do Sul, tendo como primeiros alunos seus filhos Juan Carlo Moreno e Jianny July Moreno. A seguir, juntaram-se os irmãos Rivadávia, Alexandre, Ariane e Rosana Severo, Nilo Antunes de Freitas, Manoelita Dias dos Santos, Ercílio Simões Pires Ferreira, Andréia Pereira Saretta, Lisiane Cidade da Silva, Mariel Cidade, Paulo Cioccari, Elton Ragagnin e outros. As aulas eram ministradas naquela escola e, mais tarde, no Ginásio Municipal de Esportes Dr. Cyro Carlos de Melo e também no Salão Paroquial da cidade.



Os shows chegaram a contar com 60 patinadores. O grupo de patinação brilhava, com seus figurinos impecáveis, em todas as apresentações tanto na cidade como em outras cidades do Estado.



O término do grupo aconteceu no ano de 1997, em uma festa em benefício da Escola, a mesma onde havia iniciado suas atividades.



Na Patinação, Margarida fazia um trabalho social sem divulgação, inclusive fornecendo patins e roupas aos carentes para que todos pudessem participar dos eventos. E na Escola de Piano sempre tinha alunos bolsistas. A professora Margarida, com certeza, deixou seu exemplo de trabalho, força, valorização, auto-estima e determinação, colaborando para que a arte e a música tocassem mais forte, especialmente no coração da juventude.



Nesta cidade, Margarida ministrou aulas nas escolas Dinarte Ribeiro, Nossa Senhora da Assunção e professora Januária Leal. Também foi autora da letra do hino das escolas Dinarte Ribeiro e Januária Leal, em parceria com a professora Benta Poglia Cioccari.



Em reconhecimento ao seu trabalho, Margarida Moreno recebeu várias homenagens, tais como do Grupo Clara Nunes, Rádio Caçapava e Feira do Livro, entre outras. No II Encontro Regional de Bandas Marciais de Caçapava do Sul, foi homenageada ”in memorian” pela direção da Banda Dr. Cyro de Carlos de Melo com o nome do troféu que foi entregue às bandas participantes.



Conceição Margarida Isaía Moreno, faleceu no dia 09 de junho de 2001, aos 61 anos de idade.



No ano de 2016, para alegria dos caçapavanos, Jianny July Moreno reiniciava uma escola de patinação em parceria com a Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção. Intitulado “Sonhos sobre Rodas”, o grupo conta atualmente com 90 patinadores em Caçapava do Sul, com idades de 04 a 55 anos, e que estende-se até às cidades de São Sepé, sob a sua coordenação, e Cachoeira do Sul, com a coordenação da professora Francieli Gai Dias. Jianny também realiza o projeto “Patinação EENSA”, um trabalho totalmente voluntário feito duas vezes por semana e que contempla 25 alunos do ensino fundamental, que são bolsistas e recebem equipamentos doados pela comunidade e amigos.

Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora