Nelsis Coradini foi agricultor, comerciante, pecuarista, industrialista e proprietário da Indústria de Calcário Vigor, da Cerâmica Madecom e da Agropecuária Vigor. Vereador pela ARENA eleito em 1972, sendo o mais votado naquela legislatura, vice-presidente do Partido Democrático Social (PDS) e candidato à Prefeito daquele partido no ano de 1982.



Nelsis Coradini nasceu no dia 18 de junho de 1927 em Faxinal do Soturno, filho de Celeste e Rosa Coradini. Casou com Geni Maria Biacchi Coradini, de cuja união nasceram os filhos Luiz Alberto e Lisabete.



Nelsis Coradini estabeleceu-se em Caçapava do Sul no ano de 1948, com armazém de secos e molhados localizado na esquina da Rua XV de Novembro com a Rua Borges de Medeiros. Mais tarde, construiu um novo prédio em frente ao referido estabelecimento, onde instalou a Casa Nelsis Coradini. Na nova loja, passou a comercializar grande variedade de produtos de material de construção, ferragens, móveis e eletrodomésticos. No ramo do Calcário, iniciou suas atividades profissionais no ano de 1968, como diretor-presidente da firma Indústria de Calcário Vigor, da qual foi o idealizador e fundador. Também foi o criador da Cerâmica Madecon na localidade de Segredo, onde atualmente encontra-se a Cerâmica Cléo dos Santos.



Nelsis Coradini ainda participou ativamente na comunidade caçapavana e, entre tantos cargos exercidos, foi presidente do Rotary Clube; Clube União Caçapavana; Associação Comercial por quatro anos; fundador e primeiro presidente do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL); fundador do Clube de Diretores Lojistas, onde foi presidente em duas oportunidades; fundador da Associação dos Produtores de Calcário e presidente do Caçapava Futebol Clube. Participou da criação da agência do Banco do Brasil e da conquista dos armazéns para a COTRISUL; membro da Comissão de Desenvolvimento no governo do prefeito Elpídio Cidade; e conseguiu energia elétrica para a região das Caieiras e telefones junto a CRT no governo do prefeito Ismael Vivian Eilers.



No ano de 1981, Nelsis Coradini recebeu da Rádio Caçapava o título de Cidadão Honorário pelos relevantes serviços prestados à comunidade caçapavana. E, em 1987, recebeu o título de Cidadão Caçapavano, outorgado pela Câmara de Vereadores.



Nelsis Coradini faleceu no dia 31 de agosto de 2012, aos 85 anos de idade, e está sepultado no Cemitério Municipal desta cidade.



A Indústria de Calcário Vigor, que trabalha com calcário moído especial para corretivo do solo, iniciou suas atividades extraindo 60 toneladas/dia e hoje produz mais de 1000 toneladas/dia. A Vigor tem como diretor administrativo e financeiro Luiz Alberto Coradini e como diretor industrial Roberto Zamberlan.

A empresa que conta hoje com 52 funcionários e que proporciona dezenas de outros empregos indiretos, comemorou 50 anos de existência no dia 28 de junho. Programação alusiva à data contou com descerramento de placa, foto do fundador, almoço e jantar de confraternização e homenagens a funcionários com mais de 30 anos de serviços prestados àquela indústria caçapavana.

Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora