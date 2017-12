Caçapava Memória – Piraju Nicola – Fátima Jovane Nunes

Pecuarista, agricultor, suinocultor, empresário e parapsicólogo cósmico

Piraju Nicola nasceu na cidade da Mata (RS), em 12 de abril de 1943, filho de Adolfo Ferreira Nicola e Maria Antônia Nicola, família descendente de italianos. Foi casado com Sônia Regina Nicola, com quem teve três filhas: Mara, Isabel e Stefanini.

Piraju cursou a faculdade de Medicina até o quarto ano e também realizou cursos incompletos de Agronomia, Engenharia, Odontologia e Parapsicologia Cósmica, este o mais importante de todos, em universidades do Rio de Janeiro e de Santa Maria.

Considerado parapsicólogo cósmico, Piraju dizia que a prece é uma medicina eficiente, uma maneira de colocar o paciente perante si mesmo, afirmando ser um médium paranormal que conseguia, através da visão cósmica, enxergar internamente a pessoa, com a mente. Atendia em seu consultório de 80 a 90 pacientes por dia, vindos de todos os lugares e pertencentes a todas as classes sociais, profissionais e econômicas. Artistas como Xuxa Meneguel, que mandava buscá-lo de avião, Adriana Calcanhoto, José Wilker, Cláudia Raia, Dina Sfat, integrantes do filme Anahy de Las Missiones e vários outros faziam parte desse quadro. Prestou, ainda, atendimento em várias cidades do estado e inclusive no exterior.

Piraju também exerceu atividades no ramo de hotelaria, sendo proprietário do Karlton Hotel, na indústria de calçados, pecuária, agricultura e suinocultura. Na cidade da Mata, sua terra natal, foi fundador do CTG Sentinela da Tradição.

Piraju veio para Caçapava do Sul no ano de 1975 e iniciou suas atividades espirituais em prédio localizado na esquina da Rua Benjamin Constant com Cel. Romão. Depois, atendeu em outros locais e, por último, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, à Rua Manoel Francisco Osório Machado, e na localidade de Pinheiro, no interior do município.

Em 04 de agosto de 1985, Pirajú recebeu da Câmara de Vereadores o título de Cidadão Honorário de Caçapava do Sul, pelos relevantes serviços prestados à comunidade caçapavana. Em sua homenagem, temos a Rua Piraju Nicola, situada no Bairro Nossa Senhora de Fátima, denominada através da Lei Municipal n° 1151/2000.

Piraju foi um cidadão que, através de sua atuação profissional, atraiu milhares de pessoas para o município em busca de ajuda e conforto espiritual. Dessa forma, também colaborou especialmente para o desenvolvimento da área econômica de Caçapava do Sul.

Piraju Nicola faleceu no dia 29 de dezembro de 1997, aos 54 anos de idade, e está sepultado na localidade de Pinheiro, em mausoléu que tem na parte superior uma grande pirâmide e ao redor muitas imagens que foram doadas pelos seus pacientes, tais como a de Nossa Senhora de Fátima, que veio diretamente de Portugal; Nossa Senhora Aparecida e de Iemanjá, localizada no centro do lago ali existente. Lá funciona a “Fundação Piraju Nicola”, com todos os seus pertences. Inclusive um grande museu está se formando com toda a sua história. Esse lugar cósmico é um ponto turístico de nosso município, onde as pessoas podem meditar e receber energias positivas, aberto ao público todos os dias, das 08h30min às 18 horas. Nesse local, existe um lugar reservado para receber os visitantes, que se chama “Casa Rosa”.

Visite, receba boas energias e conheça a história de Piraju Nicola.

Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora