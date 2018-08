O Primeiro Baile Municipal promovido pela Prefeitura constituiu-se no grande acontecimento social da Semana do Aniversário de Caçapava do Sul, no ano de 1982. E o Ginásio Municipal de Esportes foi o palco da festa do dia 25 de outubro, reunindo muitos caçapavanos e visitantes que dançaram animadamente ao som de Darci e seu Conjunto.



Como atração especial aconteceu o concurso para a escolha da “Namorada de Caçapava”. O título foi disputado por 12 jovens de nossa sociedade, que foram: Cecília Maciel de Souza (Rainha dos Universitários e da Gincana do Sesquicentenário), Maria de Lourdes Silveira de Souza (Rainha do Clube Recreativo 1º de Maio), Ana Iria Martins Pereira (Rainha da Feira de Ciências 1982), Ana Beatriz Ferreira Moreira (Rainha da Feira de Ciências 1981), Andréia Elizete Machado de Vargas (1ª Prenda do CTG Família Nativista), Celma Maria Lemos (Princesa do Sesquicentenário), Marlice Alves de Alves (1ª Prenda do CTG Clareira da Mata), Marí Alcina Silva Ferreira (Rainha do Carnaval do Clube União), Marli Rejane Carrassai dos Santos (Princesa do Sesquicentenário), Nara Liena Quintana Quidotti (Rainha da Escola Santíssimo Nome de Jesus), Sílvia Silva de Souza (1ª Prenda do CTG Sentinela dos Cerros) e Terezinha Rosélis Menezes Marques (Comerciária do Ano).



Na oportunidade, Ana Beatriz Ferreira Moreira foi eleita a “Namorada de Caçapava” e recebeu o prêmio de Cr$ 100 mil, moeda da época, oferecido pela Prefeitura Municipal , então administrada por Cyro Carlos de Melo e Dante Velho dias Ferreira.



Cecília Maciel de Souza ficou com o segundo lugar e Maria de Lurdes Silveira de Souza em terceiro, recebendo prêmios de 50 e 20 mil cruzeiros, respectivamente.



O júri do concurso foi composto por Edegar Steinstrasser e esposa; Flávio Morrone Perez e esposa; Mário Barcellos e esposa; Airton Krause e esposa; Paulo Mônego e esposa; Gilberto Saldanha e esposa; Nélio Silveira Alves e esposa e Pedro Renaldo Moreira Henriques.

Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora