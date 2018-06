A Rua Martha Arlete Medeiros Teixeira está localizada nesta cidade no Núcleo Habitacional vereador João Manoel de Oliveira (Promorar), setor 12, logradouro 409, paralela à rua vereador Olício Linhares e denominada através de Lei Municipal nº185, de 22 de maio de 1991.



Martha Arlete Medeiros Teixeira nasceu em 18 de maio de 1928, em Caçapava do Sul, filha de Felipe Elógio Kayser Medeiros e Firmina Lopes Medeiros. Foi casada com Adib da Silva Teixeira com quem teve os filhos Marilaine, Maria Lúcia, Nair Rosélis, Fátima Flávia, Rita Beatriz, João Carlos e Maria Silvia.



Martha Arlete, professora dedicada, tinha verdadeira vocação pelo magistério e sempre desempenhou sua função com muito empenho e amor. Foi diretora do Grupo Escolar Minas do Camaquã, hoje Escola Estadual de Ensino Fundamental professora Gladi Machado Garcia, trabalhou no Grupo Escolar Professora Januária Leal e no Patronato, atual Escola Municipal de Ensino Fundamental Patrício Dias Ferreira.



Martha Arlete também exerceu a vice-direção do grupo de Aplicação da Escola Dinarte Ribeiro (Dinartinho), atualmente denominada de Escola Estadual de Ensino Fundamental Rosa Poglia Barbiero, a qual participou na sua reconstrução e organização.



Professora e grande incentivadora do ensino, Martha Arlete dizia: “O estudo é o único bem que ninguém pode tirar de uma pessoa.”



Martha Arlete Medeiros Teixeira faleceu em Porto Alegre no dia 12 de agosto de 1982, aos 54 anos de idade.

Fátima Jovane Nunes