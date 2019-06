A Rua Bruno Reck está localizada em Caçapava do Sul, setor 491, logradouro 151, loteamento do Chiquito, diagonal com a Avenida Castelo Branco, denominada através de Lei Municipal nº 24, de 24 de junho de 1983, atendendo proposição do então vereador Roberto Antônio Machado.



Bruno Reck nasceu no dia 10 de maio de 1911, na cidade de Dona Francisca (RS), filho dos imigrantes italianos Guerino Reck e Ida Leonardi. Era casado com Tereza Ragagnin com a quem teve 05 filhos Genita, Nilda, Darci, Vanilde e Elenice.



Bruno Reck foi carpinteiro, agricultor, comerciante e empresário. Chegou nesta cidade no ano de 1937, instalando-se como comerciante com um armazém de secos e molhados na casa localizada à Rua Benjamin Constant, esquina Lucio Jaime. De 1944 a 1953 expandiu suas atividades com uma empresa de transportes de cargas em parceria com Américo Valcarenghi, a qual foi denominada de Reck & Valcarenghi.

De 1953 a 1959 projetou-se como plantador de trigo também em parceria com Américo Valcarenghi na localidade de Boqueirão, município de São Sepé, tornando-se uma das maiores empresas da época.



Após 1959, com a queda da produção do trigo, Bruno partiu para a plantação de arroz no Vale do Santa Bárbara e para a extração de calcário, no Mangueirão. Essa empresa chamava-se Indústria de Calcário Estrela.



No esporte, Bruno Reck era torcedor do Aymoré Esporte Clube, e na política, foi militante do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), passando mais tarde para as fileiras do Partido Social Democrático (PSD).



A maior parte dos descentes de Bruno Reck reside nesta cidade, onde exercem diversas funções profissionais.

Bruno Reck faleceu em Caçapava do Sul no dia 03 de novembro de 1967, aos 56 anos de idade.

Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora