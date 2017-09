Caçapava Memória – Vereadoras de Caçapava – Rosane Coradini Abdalla

Eleita vereadora suplente pelo Partido Progressista (PP) para o mandato 2009/2012, assumiu como titular de 2010/2012. Eleita vereadora mais votada, com 1.752 votos, para o mandato de 2013/2016, licenciou-se para assumir a Secretaria de Município da Saúde.

Rosane Coradini Abdala nasceu em Faxinal do Soturno no dia 01 de outubro de 1959, filha de Carlos e Victória Coradini. É casada com o médico Jorge Pereira Abdala, com quem tem os filhos Carlos e Ricardo.

Farmacêutica Bioquímica, pós-graduada em Citologia Clínica, Rosane é sócia proprietária do Laboratório Santa Lúcia, onde trabalha há mais de 36 anos; e Funcionária Pública do Município, concursada como Farmacêutica, pelo qual se aposentou com 28 anos de serviços prestados à municipalidade.

Na Câmara de Vereadores, apresentou projetos de Lei criando o Prêmio Literário Legislativo e o de Acesso à Informação. Trabalhou, ainda, para conseguir recursos para a reforma do Bloco Cirúrgico do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang e para a construção da Quadra Coberta junto à Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção.

Rosane também foi primeira dama do Município e presidente do Movimento Assistencial Caçapavano (MAC) de 1989 a 1992 e de 2001 a 2004, secretária da Assistência Social de 2001 a 2004, e secretária de Município da Saúde de 2003 a 2004, nas gestões do ex-prefeito Jorge Pereira Abdala; presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em 2007 e 2008; e secretária de Município da Saúde de 2013 a 2016, na administração de Otomar Vivian.

Rosane Coradini Abdala recebeu o título de Cidadã Caçapavana, outorgado pela Câmara Municipal de Vereadores no ano de 2007; o troféu Mulheres Brilhantes, em quatro edições, como mulher destaque na política, conferido pela Rádio Caçapava; e o Mérito Empresarial e Profissional, através de pesquisa de opinião pública da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) como secretária mais atuante, na condição de secretária de Município da Saúde, em 2014 e 2015.

A atuação de Rosane Coradini Abdala como agente público se pautou na área da saúde, sempre que necessário ou nas vezes em que foi solicitada, tanto como profissional quanto em conjunto com entidades sociais.

Fátima Jovane Nunes

Pesquisadora

06.07.17