Conforme o levantamento do Instituto, Caçapava tem 2.653 estabelecimentos agropecuários. A área total dos estabelecimentos agropecuários é 265.146 hectares.



Nas 2.653 propriedades rurais com atividades produtivas, a soja é plantada em 32.055 hectares de 162 propriedades. A quantidade produzida é de 90.896 toneladas. O arroz é cultivado em 31 propriedades de Caçapava. A quantidade produzida é de 17.356 toneladas em 2.446 hectares de área colhida.



Nos campos do município estão distribuídos 1.148 tratores, 413 semeadeiras e plantadeiras, 103 colheitadeiras e 108 adubadeiras e distribuidoras de calcário. Há 6.180 pessoas ocupadas em estabelecimentos agropecuários em Caçapava, média de 2,3 trabalhadores por propriedades, segundo o IBGE.

Propriedades rurais produtivas

Ranking RS

1º Canguçu – 8.075

2º Venâncio Aires – 4.367

3º São Lourenço do Sul – 3.849

4º Candelária – 3.647

5º Santana do Livramento – 2.965

6º Cachoeira do Sul – 2.780

7º Caxias do Sul – 2.752

8º Santo Antônio da Patrulha – 2.701

9º Pelotas – 2.697

10º Piratini – 2.696

11º Dom Feliciano – 2.691

12º Alegrete – 2.671

13º Caçapava do Sul – 2.653

14º Camaquã – 2.629

15º Santa Cruz do Sul – 2.455

16º Rio Pardo – 2.437

17º São Francisco de Assis – 2.325

18º São Gabriel – 2.211

19º Agudo – 2.073

20º Encruzilhada do Sul – 2.051

Fonte: IBGE