Caçapava recebe troféu destaque na Convenção da Maturidade Ativa Sesc

O encontro reuniu 1.400 pessoas de todo o Rio Grande do Sul, de 20 a 23 de novembro, em Torres



Idosos de Cachoeira do Sul, Sobradinho e Caçapava do Sul receberam, nesta semana, troféus do Prêmio Excelência Sesc Maturidade Ativa. Os três grupos estiveram em Torres, de 20 a 23 de novembro, na 14ª Convenção Maturidade Ativa Sesc. Os idosos participaram de atividades de integração, jogos, oficinas e apresentações artísticas, em que 1,4 mil idosos de todo o RS se dedicaram à troca de experiências e à valorização do envelhecimento humano.

Entre os destaques do evento esteve a entrega dos troféus Prêmio Excelência Sesc Maturidade Ativa, com o qual o Sistema Fecomércio-RS/Sesc visa estimular e valorizar o desempenho dos grupos em um dos quatro objetivos do Programa: Relações Intergeracionais; Gerontologia como Tema Transversal; Protagonismo do Idoso e Envelhecimento Ativo. Sobradinho receberam troféus “Envelhecimento Ativo”; já Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul foram agraciados com destaque “Protagonismo do Idoso”.

O objetivo da convenção anual é sempre oferecer formas de lazer para o desenvolvimento físico, psicológico e social dos participantes, através da interação e de atividades descontraídas. Para a realização desta 14ª edição, o Sistema Fecomércio-RS e a Prefeitura de Torres contaram com o apoio da Água Mineral Santo Anjo, Torres Car e Senac-RS.

Capitaneado pelo Sistema Fecomércio-RS, o Programa Sesc Maturidade Ativa tem como objetivo promover a qualidade de vida e o envelhecimento ativo de pessoas com idades a partir de 60 anos. No projeto, os participantes reúnem-se para conviver, divertir, confraternizar, aprender, desenvolver seus potenciais, além de realizar trabalhos comunitários e solidários.

Trata-se de um movimento social organizado que tem por missão construir um novo significado social para o envelhecimento, valorizando o papel do idoso na sociedade contemporânea e estimulando a realização de trabalhos comunitários e a prática da responsabilidade social individual. Mais informações pelo www.sesc-rs.com.br.