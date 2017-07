Caçapava receberá viaturas e equipamentos de segurança

Três viaturas, duas para a Brigada Militar e outra para a Polícia Civil, 35 coletes balísticos, além de armas de grosso calibre fazem parte do reforço de Segurança para Caçapava do Sul.

O prefeito Giovani Amestoy, que tem solicitado apoio nos Governos Estadual e Federal para ajudar a reforçar a segurança no município e que receberá as viaturas e equipamentos no próximos meses, através da emenda de R$387.183,38, destinada pelos Deputados Federais Afonso Motta (PDT) e José Otávio Germano (PP), recebeu a confirmação nesta sexta-feira (07).

“Estamos em busca de apoio para conseguirmos devolver a segurança para nossos municípios. Esta emenda, destinada para a compra de viaturas e recursos, vai dar suporte aos agentes de segurança, mas ainda estamos em busca de mais aumento do efetivo”, disse o prefeito.

Com informações da Comunicação da Prefeitura