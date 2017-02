Caçapava, São Sepé e Formigueiro terão mais oferta de energia elétrica

Obras de grande porte representam investimentos que superam os R$ 21 milhões

(Foto: CPFL Energia)

Os municípios de São Sepé, Formigueiro e Caçapava do Sul terão este ano um considerável aumento na oferta de energia elétrica. A RGE Sul fará duas obras de grande porte, com investimentos que passam de R$ 21 milhões.

Atualmente esses municípios são supridos por uma linha de 69.000 Volts, a partir da Subestação Santa Maria 3. Para evitar que o sistema opere no limite e com risco de restrição de carga, a empresa está construindo 6 km de linha de substransmissão em 138.000 Volts e um novo setor de 138/69 KV, a partir da Subestação Formigueiro, que opera com potência de 2 x 37,5 MVA. Com essa obra, de R$ 15 milhões, os três municípios passarão a ser abastecidos pela SE Formigueiro, desafogando a outra linha.

Já a Subestação São Sepé terá a capacidade ampliada, através da instalação de um novo transformador de 69/13,8 kV, com potência de 17 MVA, que substituirá o atual de 12,5 MVA. Também serão construídos dois novos módulos de alimentadores e 6,4 km de rede de distribuição, permitindo redistribuir as cargas na área urbana, reduzindo o carregamento dos alimentadores e melhorando a flexibilidade de operação. Esse investimento é de R$ 6,4 milhões e está previsto para ser concluído em agosto.

As duas obras beneficiam diretamente 34 mil clientes. Mas a RGE Sul também investe na modernização da rede de distribuição. No ano passado, em São Sepé, houve a substituição de 325 postes, reforma de 1,8 km de rede, instalação de um equipamento religador (agora já são 14 no município), execução de 8.300 podas e 868 obras de manutenção. Em Formigueiro foram trocados 215 postes, reformados 1,9 km de rede, executadas 4.600 podas e realizadas 363 manutenções para melhorias.

Segundo a Assessoria de Imprensa, para 2017 a previsão, nas duas cidades, é trocar 600 postes de madeira por concreto, instalar mais quatro religadores automáticos e reformar aproximadamente 2,5 km de rede de média tensão.

A RGE Sul investirá R$ 1 bilhão nos próximos três anos (2017 a 2019) em diversas em toda a área de concessão, incluindo a substituição de 40 mil postes por ano.