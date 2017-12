Caçapavana recebe o Prêmio Vitor Mateus Teixeira de 2017

Tetê Carvalho, com os filhos, recebeu o terceiro Prêmio Vitor Mateus Teixeira

(Foto: Arquivo Pessoal)

Em cerimônia realizada na noite de quarta-feira (6), no Teatro Dante Barone, a Assembleia Legislativa entregou o Prêmio Vitor Mateus Teixeira 2017. Parlamentares, autoridades, agraciados e artistas participaram da solenidade que teve a apresentação musical de Paulo Missioneiro e Ceceu Dorneles. A trovadora caçapavana Tetê Carvalho foi uma das agraciadas.

Em homenagem ao músico, cantor, compositor e cineasta, o Prêmio Vitor Mateus Teixeira foi instituído pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul por meio da Resolução 2.708, de 19 de agosto de 1997. Este tributo a Teixeirinha busca reconhecer, valorizar e incentivar os trabalhos e ações que divulguem a música e o artista gaúcho.

O presidente da Assembleia Legislativa RS, deputado Edegar Pretto (PT), saudou e agradeceu a presença de todos que prestigiaram a entrega do Prêmio Vitor Mateus Teixeira. Destacou que é um prazer para a Assembleia Legislativa, prestar esta homenagem e reconhecer o trabalho realizado por todos os artistas em prol da cultura do Rio Grande do Sul.

Recordou que foi criado ouvindo as músicas de Teixeirinha pelo rádio. “Me lembro com emoção quando, acompanhado pelos meus pais e pelos meus irmãos, éramos nove filhos, fomos ao Clube 24 de Maio, no interior de Miraguaí, na Coxilha do Morro, para assistir ao filme “O Gaúcho de Passo Fundo”, ocasião em que toda a comunidade de agricultores se reunia, relembrou Edegar ao enaltecer este que é um grande ícone da música do Rio Grande do Sul, Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha.

A Comissão Julgadora do Prêmio Teixeirinha é formada por dois representantes do Sindicato dos Músicos Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindimus/RS), Sindicato dos Compositores Musicais do Estado RS (Sicom/RS), um representante do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), da Fundação Vitor Mateus Teixeira e do Departamento de Cultura da Assembleia Legislativa RS.

Agraciados de 2017

Receberam o Prêmio, nas diversas categorias, os seguintes agraciados:

Cantor: Chico Sarat

Cantora: Anahy Guedes

Declamador: Romeu Weber

Declamadora: Silvana Andrade

Trovador: José Estivalet

Trovadora: Tetê Carvalho

Compositor (a): Pirisca Grecco

Instrumentista: Gilberto Monteiro

Arranjador(a): Nelci Vargas

Pajador(a): Jadir Oliveira Filho

Produtor(a) Musical: Carlos Leandro Cachoeira

Capa de Disco: Pedro Júnior da Fontoura – 100% Autoral – Design NUTUM BRANDING (Edson Souza)

Veículo de Divulgação de Artista Gaúcho (a): TV Tradição

Grupo de Show: Grupo Chão de Areia

Grupo de Baile: Alma Gaudéria

Grupo de Dança Gaúcha: Grupo Folclórico Tropeiros da Tradição

Bandinha Típica Alemã: Banda Sul Brass

Conjunto ou Intérprete de Música Teuto-rio-grandense: Lúcia Luft

Conjunto ou Intérprete de Música Ítalo-rio-grandense: Ragazzi Dei Monti

Por Luiz Osellame

Foto: Caco Argemi – ALRS