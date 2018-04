A cantora gospel de Caçapava do Sul, Franciele Melo Brasil, venceu o Lup Music Festival, um dos maiores festivais gospel do Brasil. O evento ocorreu no final de semana passado na Igreja Assembleia de Deus, em Cachoerinha (RS).

Na tarde desta segunda-feira, dia 16, familiares e amigos de Franciele recepcionaram a cantora na entrada da cidade para uma grande confraternização. Franciele reside na Viala Sul e faz apresentações na Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Congregação Vila Sul).