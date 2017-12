Caçapavano colide carro contra árvore e morre em São Sepé

Segundo o site O Sepeense, foi confirmada a identidade do condutor de um Fiat Tempra que morreu em um acidente de trânsito na Av. Marechal Idelfonso de Moraes, em São Sepé. A vítima é Ivo Adriano da Silva Brites, de 51 anos, morador do interior de Caçapava do Sul.

O caso aconteceu por volta das 22h30min de sábado, 16, em frente ao CTG Os Maragatos.

Moradores disseram que ouviram um barulho forte e quando saíram para o lado de fora de casa para ver do que se tratava, observaram um Fiat Tempra com placas de São Sepé colidido contra uma árvore no canteiro central da avenida.

Fonte O Sepeense