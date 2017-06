Caçapavano disputa segunda final gaúcha de futebol americano

O caçapavano Arthur Danzmann Chaves, jogador da equipe do Santa Maria Soldiers, vai disputar sua segunda final do campeonato gaúcho de futebol americano. Será no dia 1º de julho, no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria.

Ontem, dia 22, a equipe, em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol Americano e Prefeitura Municipal, lançou oficialmente o evento denominado “Santa Maria Bowl”. A partida entre Soldiers e o Juventude FA começará às 13h30min. Os portões serão abertos às 12h30min.

Os ingressos antecipados estão disponíveis no site smsoldiers.lojaintegrada.com.br, com valores entre R$ 10 a R$ 20.

O jogo será uma reedição do Gigante Bowl do ano passado, disputado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Em 2016, os soldados conquistaram o tricampeonato e agora jogam pelo título de Tetra Campeão.

Gazeta de Caçapava