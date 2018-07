Arthur Danzmann Chaves conquistou o terceiro título consecutivo

Foto: Arquivo Pessoal

O jogador de futebol americano de Caçapava, Arthur Danzmann Chaves, conquistou o título de pentacampeão gaúcho de futebol americano com o Santa Maria Soldiers na tarde de domingo (1º), no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria.



Este foi terceiro título consecutivo do atleta caçapavano. Os Soldiers venceram o jogo por 28 a 0. Devido ao novo regulamento do campeonato Gaúcho, a equipe santa-mariense e o Juventude de Caxias do Sul entraram na fase de mata-mata, no entendimento da Federação Gaúcha de Futebol Americano (FGFA), seria uma forma de nivelar a competição.