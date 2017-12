Caçapavano é reconhecido do MTG por atividades tradicionalistas

Coordenador da 18ª RT, Gilberto Silveira, entrega troféu à Lucas Mota

Foto: Divulgação

Na sexta-feira, dia 1°, o caçapavano Lucas Mota recebeu homenagem em reconhecimento aos serviços prestados ao Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), através da 18ª Região Tradicionalista (RT).

O coordenador da 18ª RT, Gilberto Silveira, junto aos seus diretores escolheram pessoas que contribuíram de forma voluntária nas diversas atividades relacionadas ao tradicionalismo gaúcho nos seguimentos Cultural, Campeiro, Imprensa e Artístico.

A iniciativa da coordenadoria segue o Tema Quinquenal do MTG: O Voluntariado, aprovado no 65º Congresso Tradicionalista realizado em Bento Gonçalves no começo do ano.

Lucas Mota atua em diversas atividades ligadas ao tradicionalismo em CTGs e escolas como dançarino, avaliador e palestrante. Quando foi escolhido “Peão do Munícipio” 2016/2017, onde realizou palestras, oficinas e cursos sobre dança e indumentária. Também foi membro da equipe técnica do MTG de danças tradicionais, quesito correção coreográfica onde colaborou com as equipes de avaliação do Encontro de Artes e Tradição (ENART). No dia 05, Lucas recebeu a Moção de Voto Congratulatório da Câmara de vereadores, por iniciativa do vereador Silvio Tondo (PP).

– Estou feliz por esse reconhecimento da 18ª região tradicionalista, e acredito que os jovens podem fazer a mudança em nossa sociedade, em especial na cultura gaúcha. Por isso, sempre devemos valorizar as crianças nos CTGs para que se perpetue a continuidade do tradicionalismo gaúcho”, relata Mota.