Caçapavano vende carro para disputar a São Silvestre

José Eraldo (boné à esq) completou o percurso de 15 km em 1h04s

Foto: Divulgação

Um amigo duvidou que José Eraldo Marques Calderon, 27 anos, corresse 15 quilômetros. Com esse “estimulo” ele começou a treinar há dois meses e meio e no dia 31 de dezembro disputou a maior prova de rua da América Latina, a Maratona Internacional de São Silvestre, em São Paulo.

– Foi uma experiência incrível. Fiquei próximo dos maiores corredores do mundo. Terminei o percurso de 15 km em 1h04s, o vencedor completou em 44min17s. Para primeira participação acredito que fui bem. Isto me dá mais incentivo para treinar, conseguir patrocínio, uma entidade para representar e disputar a corrida no pelotão dos profissionais. No fim meu amigo acabou mordendo a língua (risos) – conta o novo maratonista da cidade.

Disputar a prova até parece que foi fácil. O difícil foi arrecadar dinheiro para viajar à capital paulista. Com amigos, colegas de trabalho e empresas juntou R$ 500,00. Porém para cobrir despesas com as passagens de avião, alimentação e três dias de estadia em São Paulo precisou vender o carro e parcelar no cartão de crédito.

– Agradeço a todos que me ajudaram. É difícil conseguir patrocínio, não se é porque as pessoas não me viam como um maratonista. Agora espero que o pessoal aposte no atletismo. A cidade tem bons corredores, o que falta é incentivo, temos despesas para representar Caçapava – disse José Eraldo.

O atleta treina todos os dias após sair do trabalho na Indústria de Calcário Dagoberto Barcelos onde é auxiliar de fábrica. A largada dos 10 quilômetros é da porta da empresa na BR 392, enfrenta a subida da EMEC e finaliza no Estádio Municipal.

Antes da São Silvestre, José Eraldo ficou em 2º lugar geral na corrida da Pedra do Segredo, 3º lugar geral na corrida patrocinada pelas Farmácias Nicola e 6º lugar geral em uma corrida em Santa Maria, onde conquistou o primeiro lugar na categoria 27/29 anos.