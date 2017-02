Caçapavanos disputarão final estadual de vôlei

As quatro duplas de vôlei de Areia de Caçapava do Sul que foram disputar o Campeonato Circuito Sesc de Esportes, em Lavras do Sul, no domingo (12), fizeram bonito, levando os títulos de campeões nas duas modalidades disputadas, masculino e feminino.

Ao todo 11 duplas masculinas (três caçapavanas) e cinco duplas Femininas disputaram o Circuito Sesc de Vôlei. A única dupla feminina de Caçapava, formada por Ana Karla e Klaveluce, não deu chance para as adversárias e venceram a final em cima das donas da casa, a dupla lavrense Ariel e Lavínia.

No masculino, as três duplas caçapavanas, Zé e Felipe, Diogo e Matheus e Rodrigo e Idalino passaram para as oitavas de final. As duplas Diogo e Matheus e Zé e Felipe disputaram as semifinais. Zé e Felipe avançaram e disputaram a final com a dupla Felipe e Andreus (Lavras/Bagé). Em um jogo bem disputado, a dupla de Caçapava se sagrou campeã com o placar de 21 a 14.

Segundo a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura, com o resultado, as duas duplas campeãs vão disputar a final do Estadual do Circuito Sesc de Vôlei em Torres, nos dias 11 e 12 de março.