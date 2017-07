Caçapavanos no Mundo embarcam para Espanha

Três alunos e dois professores da rede Municipal de Educação embarcaram noe sábado, dia 15, para viver uma experiência inesquecível, em Madri, na Espanha. Eles foram os destaques na 4ª Etapa do projeto Caçapavanos no Mundo, parceria da Prefeitura Municipal e a empresa de Intercâmbios Egali.

Os alunos Pâmela Jandrine Batista Dornelas (da Escola Nª Srª das Graças), Raila Oliveira Iates (Escola Dagoberto Barcelos) e Laísa Maciel Nunes (Escola Augusto Vitor Costa), além dos professores Roberto Corrêa Carvalho (Escola Patrício Dias Ferreira) e Alyne Teixeira Miletto (Escola Nª Srª das Graças) vão, pela primeira vez, a Europa.

“Eu surtei quando recebi a notícia de que era a selecionada. Fiz várias pesquisas sobre a cultura, estudei melhor o espanhol e quero conhecer o Estádio do Real Madrid”, disse a estudante Raila, de apenas 14 anos e que fará sua primeira viagem internacional.

“É incrivel poder viajar, conhecer lugares diferentes, estou super empolgada e feliz”, completou a estudante Pâmela, de 15 anos, que também sairá do país pela primeira vez.

“Esta viagem vai aprimorar nosso conhecimento, abrir os horizontes, nos proporcionar a chance de conhecer novas culturas e, para que depois possamos compartilhar com nossos alunos e instigá-los a estudarem mais para concorrerem no próximo ano”, disse Roberto.

“Este programa é ótimo, por incentivar os alunos a buscarem mais conhecimento, aprimorarem os estudos e oportuniza aos alunos a chance de conhecerem outros países e culturas”, completou Alyne.

Para a Secretária de Educação, Leslie Maicá de Melo, o Caçapavano no Mundo é um projeto Social que inicia dentro da escola, quando o aluno é incentivado a buscar um melhor desempenho escolar afim de conquistar uma bolsa de estudos no exterior.

“Alunos e professores trarão consigo um conhecimento que vai muito além do que se apreende em sala de aula, se confrontarão com uma nova cultura e se aperfeiçoarão na Língua. Quando retornarem a Caçapava, certamente terão outra visão do mundo que será levada para dentro da Escola, o que agrega mais qualidade ao ensino de toda nossa rede”, falou Lesli.

A Secretária e sua adjunta, Cátia Cilene Dutra Morais, acompanharam as alunas e professores até o aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, para o embarque.

Caçapavanos no Mundo

Anualmente, alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal com o melhor desempenho nos critérios de avaliação do projeto são contemplados com uma bolsa de estudos no exterior. É uma forma de incentivar os estudos e estimular os alunos à frequência escolar. O projeto teve início em 2015 e já enviou alunos e professores para Argentina, Chile, Irlanda.

Comunicação da Prefeitura

17.07.2017 – 07h