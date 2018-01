Caixa realiza 1ª semana nacional de venda de imóveis próprios

A CAIXA realiza, entre os dias 22 e 26 de janeiro, a 1ª Semana de Imóveis CAIXA. São mais de 16 mil imóveis usados em todo Brasil de propriedade da Caixa Econômica Federal que estão disponíveis para compra. Os imóveis podem ser consultados pelo site www.caixa.gov.br/ximóveis ou diretamente nas agências da CAIXA.

Segundo o vice-presidente de Logística e Operações da CAIXA, Marcelo Campos Prata, o evento reúne condições especiais tanto para investidores do ramo imobiliário e clientes. “A 1ª Semana de Imóveis CAIXA é uma oportunidade para quem quer investir de forma segura em imóveis com valor abaixo do preço de mercado”, comenta.

A 1ª Semana de Imóveis Caixa estará disponível fisicamente em 20 cidades. Confira a lista com os locais. A CAIXA também possibilita o financiamento com a alternativa de utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme as regras do Fundo.

Os imóveis são ofertados com a garantia de documentação regular e livres de dívidas anteriores. De acordo com Edelson da Silva Barros, gerente nacional de Infraestrutura e Patrimônio de Terceiros, mais de 10 mil imóveis foram vendidos nesta modalidade em 2017. “É uma semana de excelentes oportunidades para compra porque os preços estão muito atrativos. Esperamos ampliar e divulgar a venda dos Imóveis Caixa. É um novo mercado que se abre”, declarou.

São 10,3 mil casas, 4 mil apartamentos, 350 salas comerciais e 1,6 mil terrenos com preços abaixo do valor de mercado. Na consulta pelo portal www.caixa.gov.br/ximoveis é possível buscar imóveis por cidade, bairros e tipos, e ainda refinar a pesquisa escolhendo quantidade de quartos, garagem, área útil e faixa de valor. Incluindo o imóvel na sua “lista”, o cliente terá acesso aos detalhes da propriedade, ver fotos, saber como deve proceder para fazer a oferta e simular o financiamento.

Os imóveis podem ser adquiridos de quatro formas, conforme quadro abaixo: leilão, licitação fechada, licitação aberta ou venda direta. Todas as unidades já possuem garantia da documentação regular e as contas de condomínio e IPTU quitadas até a data da compra.

Agência Caixa